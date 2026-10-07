Токаев освободил Бейсенова от должности замминистра обороны Казахстана
В регионе
- 07 октября, 2026
- 11:09
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Аскер Бейсенов освобожден от должности заместителя министра обороны Казахстана.
Как передает Report, об этом сообщает 24KZ со ссылкой на Акорду.
Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана касым-Жомарт Токаев.
На данный пост назначена Татьяна Савельева, которая сегодня добровольно сложила с себя полномочия депутата Курултая - однопалатного парламента Казахстана.
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