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    Токаев освободил Бейсенова от должности замминистра обороны Казахстана

    В регионе
    • 07 октября, 2026
    • 11:09
    Токаев освободил Бейсенова от должности замминистра обороны Казахстана

    Аскер Бейсенов освобожден от должности заместителя министра обороны Казахстана.

    Как передает Report, об этом сообщает 24KZ со ссылкой на Акорду.

    Сообщается, что соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана касым-Жомарт Токаев.

    На данный пост назначена Татьяна Савельева, которая сегодня добровольно сложила с себя полномочия депутата Курултая - однопалатного парламента Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев Аскер Бейсенов Татьяна Савельева Минобороны Казахстана Казахстан
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