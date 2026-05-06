    Токаев объявил о масштабных реформах в ВС Казахстана

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о планах по наращиванию оборонного потенциала страны и проведению масштабной модернизации Вооруженных сил в ближайшие 2 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Акорду, об этом Токаев заявил сегодня на мероприятии по случаю Дня защитника Отечества.

    Президент подчеркнул, что в условиях нестабильной международной обстановки Казахстану необходимо быть готовой к различным вызовам и угрозам:

    "По этой причине нам необходимо наращивать оборонный потенциал и продолжать, в первую очередь, технологическую модернизацию Вооруженных сил. Это требование нынешнего нестабильного, турбулентного времени. С учетом этого, прежде всего, необходимо провести глубокие реформы в наших Вооруженных силах и военизированных структурах. Это стратегически важная задача, которую следует решить в краткие сроки - в течение двух лет".

    Он подчеркнул, что Казахстан остается миролюбивым государством и выступает за разрешение конфликтов исключительно дипломатическим путем. В то же время, по словам Токаева, в случае необходимости страна готова защищать свои интересы и с более жестких позиций.

    "Мы считаем, что следует строго придерживаться принципов и норм международного права. Казахстан продолжит укреплять дружественные отношения со всеми странами мира. Эти незыблемые принципы закреплены в нашей новой Конституции. Однако это не означает, что можно сидеть сложа руки", - отметил Токаев.

    Tokayev: Qazaxıstan Silahlı Qüvvələrində genişmiqyaslı islahatlar aparılacaq

