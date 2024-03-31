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Токаев назначил нового заместителя премьер-министра Казахстана 

Токаев назначил нового заместителя премьер-министра Казахстана  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил вице-премьером республики Каната Бозумбаева, ранее занимавшего пост советника главы государства.
В регионе
31 марта 2024 г. 09:00
Токаев назначил нового заместителя премьер-министра Казахстана 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил вице-премьером республики Каната Бозумбаева, ранее занимавшего пост советника главы государства.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Указом главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в заявлении.

55-летний Бозумбаев занимал должность советника президента Казахстана с сентября 2023 года. В разные годы работал руководителем администрации Алма-Атинской области, помощником президента Казахстана, министром энергетики.

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