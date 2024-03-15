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Токаев: Казахстану нужен новый герб

Токаев: Казахстану нужен новый герб Герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи.
В регионе
15 марта 2024 г. 15:21
Токаев: Казахстану нужен новый герб

Герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае.

"В отношении же государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи, о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи", - сказал он.

По его словам, в случае общего согласия можно создать специальную комиссию, которая предметно рассмотрит все аспекты, проведет общественные дискуссии, затем объявить открытый конкурс на лучший эскиз нового герба.

Кроме того, Токаев напомнил, что в прошлом году он говорил о необходимости систематизации и приведения к единому стандарту символики городов и областей страны.

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Версия на английском языке Tokayev: Kazakhstan needs new state emblem

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