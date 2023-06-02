Токаев и Мишель обсудили динамику развития сотрудничества между Казахстаном и ЕС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем на полях саммита "Центральная Азия-Европейский Союз" в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем на полях саммита "Центральная Азия-Европейский Союз" в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

Об этом передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

Токаев отметил приоритетным характер стратегического партнерства Казахстана с Евросоюзом.

По его словам, соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве Казахстана с ЕС положило начало новому этапу углубленного взаимодействия. Сегодня Европейский союз - ведущий торговый партнер и крупнейший инвестор в экономику Казахстана.

В свою очередь, Мишель отметил, что высоко ценит растущую динамику сотрудничества между Евросоюзом и Казахстаном. Он сказал о необходимости совместной работы по дальнейшему развитию взаимодействия.