Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Террористическая группа обезврежена на западе Ирана.

Как передает Report, об этом сообщается в распространенном в субботу иранскими информагентствами заявлении Министерства информации ИРИ (иранских спецслужб).

"На основании полученной 15-16 августа оперативной информации были выявлены и задержаны несколько действовавших в подполье исламских экстремистов. У них изъяты автоматы Калашникова, американские винтовки М-16, гранаты, "пояса смертников", электродетонаторы, компоненты для изготовления взрывных устройств, другое снаряжение, предназначенное для совершения терактов на территории Ирана.

Операция по задержанию террористов проводилась совместно военнослужащими иранской армии и базы "Неджеф" Корпуса "стражей исламской революции", - говорится в сообщении. В нем не уточняется количество задержанных боевиков.