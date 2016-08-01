 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Территория Турции подвергнута артобстрелу со стороны Сирии

    Вооруженные силы Турции открыли ответный огонь

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Территория Турции подвергнута артобстрелу с территории Сирии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Doğan, в ночь с 31 июля на 1 августа в регионе Кесеп сирийского района Лазкие произошли ожесточенные бои между силами Башара Асада и туркманами Байырбуджак.

    Согласно информации, 17 из выпущенных артиллерийских снарядов во время столкновения, которое продолжалось до утра, упали на территорию квартала Кызылчат района Яйладагы турецкой провинции Хатай. В результате происшествия разрушений и жертв нет. 

    Вооруженные силы Турции открыли ответный огонь. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi