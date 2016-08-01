Территория Турции подвергнута артобстрелу со стороны Сирии

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Территория Турции подвергнута артобстрелу с территории Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на Doğan, в ночь с 31 июля на 1 августа в регионе Кесеп сирийского района Лазкие произошли ожесточенные бои между силами Башара Асада и туркманами Байырбуджак.

Согласно информации, 17 из выпущенных артиллерийских снарядов во время столкновения, которое продолжалось до утра, упали на территорию квартала Кызылчат района Яйладагы турецкой провинции Хатай. В результате происшествия разрушений и жертв нет.

Вооруженные силы Турции открыли ответный огонь.