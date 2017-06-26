Телеведущий поборется за пост главы Тбилиси

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Оппозиционная партия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" представила на пост мэра Тбилиси кандидатуру телеведущего выпуска новостей и заместителя гендиректора телекомпании "Рустави 2" Заала Удумашвили.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, на прошлой неделе Удумашвили провел встречу с Саакашвили в Киеве. По возвращению в Тбилиси он сообщил, что получил от бывшего президента предложение баллотироваться в мэры грузинской столицы.

"Я принимаю вызов и подключаюсь к решающей борьбе по спасению Тбилиси. На протяжении стольких лет вы слушали меня в своих домах, слушали и узнавали все, что происходит в нашей стране. Пришло время выслушать вас… Пришло время выслушать и узнать, чего вам не хватает, что вам необходимо для лучшей жизни", - заявил Удумашвили во время выступления.