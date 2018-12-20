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    В онкоцентре им. Блохина в Москве нашли тела больных, умерших больше 10 лет назад

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/  Онкологический центр им. Н. Н. Блохина в Москве оказался в центре крупного скандала. Сообщается, что в больнице были обнаружены тела людей, которые умерли более десяти лет назад. Как передает Report, информации о «находке» появилась на телеграмм-канале Mash.

    Сообщается, что тела четырех людей были обнаружены, когда началась уборка в ящиках патологоанатомического отделения. По предварительной информации, своего вскрытия они дожидаются с нулевых по сей день. Из-за большого срока установить их пол и возраст невозможно.

    Следственный комитет России начал проверку по факту случившегося.

    Однако, после публикации данной информации в СМИ, представители центра дали комментарии и опровергли данную информацию.

    Свои комментарии дали и представители СКР.

    «В холодильной камере обнаружены три деревянных ящика, в которых находились четыре мумифицированных тела и секретированная нижняя конечность человека. Предположительная давность наступления смерти — более 10 лет назад» – сообщила пресс-служба СК РФ.

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