Власти Ирана намерены взыскать 130 млрд. долларов с США за беспорядки в стране

Власти Ирана намерены взыскать с США компенсацию в размере 130 млрд. долларов США за причастность к беспорядкам в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении официального представителя Верховного суда страны Голяма Хосейна Исмаили.

"В отношении США было заведено более 360 дел, которые предполагают (компенсацию ущерба - ред.) в пользу народа Ирана на общую сумму в 130 млрд. долларов США", — заявил представитель Верховного суда.

При этом он отметил, что правительство рассчитывает на помощь МИД Ирана в данном вопросе.

Напомним, что в ряде городов Ирана в ноябре прошли протесты, в том числе вооруженные, из-за решения властей повысить цены на бензин и ввести квоты на него. В результате митингов погибли несколько десятков человек, по большей части, жертвы были среди представителей силовых структур Ирана.