Тегеран и Сеул восстанавливают прямое авиасообщение спустя 40 лет

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Впервые за последние 40 лет будет восстановлено прямое авиасообщение между Республикой Корея (РК) и Ираном. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по данным южнокорейского министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта, такое решение было принято на правительственном уровне в связи с отменой международных санкций в отношении Тегерана.

"Право на осуществление перелетов между двумя странами получит авиакомпания Korean Air", - отмечается в заявлении ведомства.