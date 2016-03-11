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    Тегеран и Сеул восстанавливают прямое авиасообщение спустя 40 лет

    Право на осуществление перелетов между двумя странами получит авиакомпания Korean Air

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Впервые за последние 40 лет будет восстановлено прямое авиасообщение между Республикой Корея (РК) и Ираном. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по данным южнокорейского министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта, такое решение было принято на правительственном уровне в связи с отменой международных санкций в отношении Тегерана.

    "Право на осуществление перелетов между двумя странами получит авиакомпания Korean Air", - отмечается в заявлении ведомства. 

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