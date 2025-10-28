Тасмагамбетов: Планируется нарастить боевой потенциал войск коллективных сил ОДКБ

Планируется продолжить наращивание боевого потенциала войск коллективных сил ОДКБ, в том числе путем их оснащения современными системами разведки, радиоэлектронной борьбы.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Имеется в виду усовершенствование программ подготовки военных кадров для вооруженных сил государств - членов ОДКБ с учетом современных достижений военной науки, техники и передового опыта", - пояснил он.

Он отметил, что продолжается работа над пролонгацией действующей стратегии коллективной безопасности ОДКБ.

"По инициативе президента Республики Беларусь проводим активную работу над пролонгацией действующей стратегии коллективной безопасности ОДКБ, которая была принята на период до 2025 года. Ее суть - сохранив наиболее важные положения действующего документа, привести его содержание в соответствие с потребностью эффективного реагирования на новейшие вызовы и угрозы в сфере коллективной безопасности государств - членов организации", - сказал Тасмагамбетов.