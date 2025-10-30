Ташкент и Братислава договорились увеличить поставки узбекской продукции в Словакию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Словакии Петер Пеллегрини в ходе встречи в Ташкенте договорились увеличить поставки узбекской текстильной, кожевенной и плодоовощной продукции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

"Достигнута договоренность об увеличении поставок из Узбекистана текстильной, кожевенной, плодоовощной и другой востребованной продукции, из Словакии - каучука, автокомпонентов, фармацевтических препаратов и других промышленных товаров. В этих целях планируется проведение выставок национальной продукции и открытие торговых домов", - сообщает пресс-служба.

Стороны обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства, увеличение товарооборота и инвестиций, а также проекты промышленной кооперации в ключевых отраслях.

Мирзиёев и Пеллегрини также подчеркнули важность цифровизации и кибербезопасности, в том числе создание совместного центра по мониторингу киберугроз в банковской сфере и внедрение современных систем отслеживания грузоперевозок.

Кроме того, лидеры стран обсудили активизацию гуманитарных и образовательных обменов, проведение форума ректоров в Братиславе в 2026 году, организацию туристических выставок и взаимных дней туризма, а также вопросы упорядоченной трудовой миграции.