Тактические учения разведывательных подразделений начались в Армении

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа приступили на горном учебно-тренировочном комплексе Памбак в Армении к проведению тактико-специальных учений, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

К учебным мероприятиям привлечено более 300 военнослужащих. Занятия проводятся в высокогорных районах на высотах свыше 2 тыс. метров над уровнем моря.

В ходе проведения этапа розыгрыша боевых действий военнослужащие продемонстрируют свое мастерство по огневой подготовке при организации засад, поиска, налета, выставления наблюдательных и сторожевых постов. Особое внимание будет уделяться маскировке, скрытному перемещению на поле боя, применению современных радиотехнических комплексов, комплексов связи и разведки «Стрелец», GPS-навигаторов, работе на топографической карте, ориентированию на местности по азимутам и естественным предметам.