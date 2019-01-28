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    Таксист выстрелил в пассажира в Казани из-за снега на ботинках - ФОТО

    Инцидент произошел на проспекте Амирхана у магазина с товарами для ремонта и строительства

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Казани таксист выстрелил в пассажира из-за того, что тот не стряхнул снег с ботинок.

    Как передаёт Report, об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на пресс-службу управления МВД по городу.

    Инцидент произошел на проспекте Амирхана у магазина с товарами для ремонта и строительства. Вызвавшие такси трое мужчин собирались сесть в машину, когда водитель попросил отряхнуть снег с ботинок.

    Потенциальные пассажиры не выполнили просьбу, в результате чего возник конфликт, в ходе которого таксист выстрелил в шею одного из мужчин из травматического пистолета.

    После этого водитель скрылся. Но потом всех участников инцидента доставили в отдел полиции.

    Ранее в Казани покончил с собой азербайджанский бизнесмен.

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