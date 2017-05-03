Тайфун Кылыч: Турция стремится к сдаче железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в кратчайшие сроки

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Тбилиси. 3 мая. REPORT.AZ/ "Проводятся заключительные работы по строительству турецкой части железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. В ближайшее время работы будут полностью завершены и приступят к эксплуатации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в интервью журналистам сказал руководитель Департамента министерства экономики Турции Тайфун Кылыч.

По его словам, Турция прекрасно осознает важность этой дороги, которая будет пролегать из Китая в Европу и соединит Азию и Европу: "Мы также подготовили проект разветвления этой дороги на территории Турции. На повестке также стоит вопрос соединения этой дороги с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана, пролегая через Игдыр".

"В ближайшее время должна быть сдана в эксплуатацию реализуемая по инициативе Азербайджана дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая сыграет важную роль в укреплении дружественных и братских связей, улучшении благосостояния наших народов, экономическом развитии. Для этого турецкая сторона пользуется всеми возможными средствами", - сказал официальный представитель министерства.