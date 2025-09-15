Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Таджикистан и Иран обсудили меры по поддержанию мира и стабильности

    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 19:15
    Таджикистан и Иран обсудили меры по поддержанию мира и стабильности

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и его иранский коллега Масуд Пезешкиан провели встречу в рамках чрезвычайного заседания глав арабских государств и членов Организации исламского сотрудничества в Дохе.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

    Рахмон отметил положительную динамику двусторонних отношений последних лет и подчеркнул важность постоянных контактов и встреч для их развития.

    Стороны также обсудили нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке и в исламском мире. Лидеры отметили необходимость совместных действий для поддержания мира и стабильности и выразили удовлетворение недавним принятием Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа "два государства для двух народов".

    Кроме того, президенты обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, и подчеркнули ценность общих исторических, культурных и языковых связей между странами.

