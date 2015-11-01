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    Супруга Ахмета Давутоглу не голосовала за своего мужа

    Сара Давутоглу проголосовала за одного из кандидатов в депутаты из Анкары

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Супруга премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу Сара Давутоглу не голосовала за своего мужа.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Согласно информации, А.Давутоглу баллотировался из Коньи. Он сегодня отправился в Конью, чтобы проголосовать. А Сара Давутоглу проголосовала в школе Чанкая в Анкаре. Таким образом, она проголосовала не за своего мужа, а за одного из кандидатов в депутаты из Анкары. 

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