Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ 9-й президент Турции Сулейман Демирель будет похоронен сегодня.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили СМИ Турции.

Прах покойного забрали из больницы в 07.45 по бакинскому времени. Первая часть церемонии проходит перед домом на улице Гюниз, где С.Демирель провел 50 лет своей жизни. После 45-мунутного прощания с ним, траурная процессия направится в здание Великого национального собрания Турции. По сообщениям СМИ, на церемонии прощания ожидается участие президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Ахмеда Давутоглу.

После завершения церемонии прощания в здании парламента страны, похоронная процессия направится в мечеть Коджатепе, где будет совершен поминальный намаз за упокой души покойного. Затем, в 17:00 покойный будет доставлен в аэропорт Есенбога. Прах С.Демиреля в сопровождении военных истребителей оттуда будет отправлен в город Испарта, где он родился.

На церемонии похорон принимает участие председатель Милли Меджлиса Азербайджана Октай Асадов и сопровождающая его делегация.

Напомним что, 9-й президент Турции Сулейман Демирель скончался 17 июня в возрасте 91 года.

Он будет похоронен в своем родном городе Испарта.