Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Нью-Дели закрыли метро и отключили мобильный интернет из-за протестов

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 09:34
    В Нью-Дели закрыли метро и отключили мобильный интернет из-за протестов

    Около 200 участников молодежной акции с требованием отставки главы избирательной комиссии Индии задержаны в центре Нью-Дели. Власти закрыли станции метро и рынки, приостановили работу мобильного интернета и усилили меры безопасности.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, данные о числе задержанных привел источник в полиции.

    Акцию организовало молодежное движение Cockroach ("Таракан"). Участники выступают против главного избирательного комиссара Индии Гьянеша Кумара из-за пересмотра списков избирателей.

    В Нью-Дели развернуты тысячи сотрудников сил безопасности.

    Правоохранительные органы перекрыли въезды в отдельные районы города и проверяли автобусы, автомобили и другие транспортные средства в поисках участников акции. Движение ограничивали баррикады и бетонные блоки, а на ключевых дорогах разместили специальные автомобили с установками для применения слезоточивого газа.

    Акция под лозунгом "Спасти демократию" должна стать крупнейшей в серии протестов, начавшихся на прошлой неделе. Поводом стала публикация газеты Indian Express, согласно которой заместители Кумара выразили сомнения и несогласие с ним по поводу пересмотра списков, в результате которого из них были исключены около 130 млн человек.

    Акции протеста Индия Нью-Дели
    Nyu-Dehlidə etirazlar səbəbindən metro bağlanıb və mobil internet kəsilib
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    10:47

    Путешественник из Филиппин отметил перспективы развития горнолыжного туризма в Карабахе

    Карабах
    10:37

    Азербайджанская нефть подешевела

    Энергетика
    10:30

    В Азербайджане открыт сезон охоты

    Экология
    10:22

    Партнер SOCAR по Губа-Прикаспийскому проекту зарегистрировал филиал в Баку

    Энергетика
    10:07

    МИД Азербайджана поздравил Фиджи с Национальным днем

    Внешняя политика
    10:03

    Основатель MTP отметил значительный прогресс в развитии инфраструктуры Карабаха и Восточного Зангезура

    Карабах
    09:49

    В Южной Корее 38 человек пострадали при обрушении потолка в торговом здании

    Другие страны
    09:41
    Фото

    Средняя продолжительность жизни в Азербайджане превысила 77 лет

    Здоровье
    09:34

    В Нью-Дели закрыли метро и отключили мобильный интернет из-за протестов

    Другие страны
    Лента новостей