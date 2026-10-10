В Азербайджане открыт сезон охоты

В Азербайджане с сегодняшнего дня открывается сезон охоты.

Как передает Report, соответствующее решение принято на заседании Координационного совета по вопросам охоты.

Информацию о разрешенных к добыче видах диких животных и птиц, сроках охоты и установленных нормах можно получить в разделе "Объявления" на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана - eco.gov.az.