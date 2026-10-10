В Азербайджане открыт сезон охоты
Экология
- 10 октября, 2026
- 10:30
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В Азербайджане с сегодняшнего дня открывается сезон охоты.
Как передает Report, соответствующее решение принято на заседании Координационного совета по вопросам охоты.
Информацию о разрешенных к добыче видах диких животных и птиц, сроках охоты и установленных нормах можно получить в разделе "Объявления" на официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана - eco.gov.az.
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