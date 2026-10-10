Bu gündən Azərbaycanda ov mövsümü açılıb
Ekologiya
- 10 oktyabr, 2026
- 10:23
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Azərbaycanda bu gündən etibarən ov mövsümü açıq elan edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qərar "Ov Məsələləri üzrə Koordinasiya Şurası"nın iclasında qəbul edilib.
Ov etmək istəyən vətəndaşlar ovlanmasına icazə verilən vəhşi heyvan və quşların ovlanma müddətləri və normaları barədə məlumatları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin eco.gov.az rəsmi internet səhifəsinin "Elanlar" bölməsindən əldə edə bilərlər.
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