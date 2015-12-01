​Сухопутные войска России проведут в следующем году семь совместных учений

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Семь совместных военных учений запланированы с участием военнослужащих Сухопутных войск России в 2016 году. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам представитель управления пресс-службы и информации Минобороны России.

"В 2016 году планируется участие соединений и подразделений Сухопутных войск в семи совместных военных учениях миротворческой и антитеррористической направленности с подразделениями армий вооруженных сил Индии, Монголии, Вьетнама, Пакистана, а также с подразделениями вооруженных сил стран-участниц ОДКБ и ШОС", - сказал представитель российского военного ведомства.