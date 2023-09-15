Суд в Армении может конфисковать имущество экс-главы Комиссии по общественным услугам

Антикоррупционный суд принял в производство очередной иск генпрокуратуры Армении о конфискации незаконного имущества.

Антикоррупционный суд принял в производство очередной иск генпрокуратуры Армении о конфискации незаконного имущества.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Соответствующее управление надзорного ведомства требует от суда изъять у бывшего председателя Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Роберта Назаряна восемь единиц недвижимости в Ереване, три транспортных средства, а при отсутствии такой невозможности – их среднерыночную стоимость в 1,4 млрд драмов (3,6 млн долларов).

Также у Назаряна могут конфисковать вклады и облигации на 734 млн драмов и 1,7 млрд драмов наличными - в общей сложности 6,2 млн долларов.

Назарян занимал пост главы КРОУ в 2003-2018 годы. До этого был мэром Еревана.