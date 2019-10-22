Министр: Строится значимая дорога, которая свяжет Грузию и Азербайджан

"Наряду с инвестированием правительством Грузии в модернизацию имеющихся в стране железных дорог, строятся чрезвычайно значимые дороги, которые объединят страну с Азербайджаном, Арменией и Турцией".

Как передает местное бюро Report, об этом министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Мая Цкитишвили сказала во время выступления на Международном форуме Шелкового пути в Тбилиси.

Министр отметила, что в настоящее время в стране в рамках автомагистрали Восток-Запад строятся новые дороги, и эти дороги будут более скоростными, надежными и безопасными.

М.Цкитишвили подчеркнула, что в Грузии поддерживают развитие имеющихся черноморских портов и проект глубоководного порта Анаклия: "Эти проекты позволят Грузии еще лучше отвечать требованиям Шелкового пути".