Строительство нового подземного газохранилища в Грузии начнется в этом году

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Грузия планирует приступить к строительству нового подземного газохранилища в 2016 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом говориться в отчете министерства энергетики республики.

Газохранилище построят на территории нефтяного месторождения Самгорского южного свода.

Французская компания GEOSTOCK SAS, победившая в международном тендере, завершит подготовку технико-экономического обоснования для строительства подземного газохранилища в начале 2016 года.

Параллельно Корпорация нефти и газа Грузии (GOGC) ведет переговоры с коммерческими банками, международными финансовыми организациями и частными компаниями с целью изучения и оптимизации условий финансирования проекта.

После завершения строительства подземного газохранилища станет возможным хранение 230-250 млн. куб. м природного газа, что составляет 15% от годового потребления газа в Грузии.