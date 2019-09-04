Давид Залкалиани: Стратегическое партнерство с Азербайджаном и Турцией представляет важное значение для Грузии

"Стратегическое партнерство с Азербайджаном и Турцией представляет важное значение для Грузии".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на слушаниях в парламенте заявил кандидат на должность министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, в Тбилиси запланировано проведение очередной трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции.

Д.Залкалиани отметил о продолжении Грузией активного сотрудничества с Азербайджаном и Турцией по значимым энергетическим и транзитным проектам.