Страны СНГ планируют обмениваться списками террористов

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Страны-участницы СНГ планируют обмениваться списками лиц, причастных к террористической деятельности, и создавать общие базы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в Минске заведующий организационно-правовым отделом государственной службы финансовой разведки при правительстве Кыргызстана Чынгыз Кененбаев.

Отметим, что 25-26 июля в Исполнительном комитете СНГ в Минске проходит заседание экспертной группы по согласованию проекта договора государств СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

"Серьезные шаги сделаны в рамках международного сотрудничества по борьбе с терроризмом. Мы предусмотрели, что государства могут признавать списки террористов, чтобы на пространстве СНГ мы могли объединить усилия в целях борьбы с этим видом преступлений, то есть будут объединенные списки", - подчеркнул представитель киргизской службы финансовой разведки.

По его словам, признание списков будет осуществляться путем заключения соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений, и привел пример Кыргызстана и России, которые уже обмениваются такой информацией.

"Если экспертное заседание одобрит проект договора, то планируется в ноябре его подписание в рамках Совета глав правительств", - сказал Кененбаев.