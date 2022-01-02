Сторонники Саакашвили прекратили голодовку

Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что сторонники находящегося в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратили голодовку по его просьбе.

Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что сторонники находящегося в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратили голодовку по его просьбе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам Мелии, адвокат Саакашвили Георгий Мшвениерадзе передал голодающим просьбу экс-президента о прекращении голодовки, в противном случае он сам возобновит голодовку. Мелия отметил, что начало голодовки Саакашвили "будет фатальным".

"Поэтому вместе с товарищами мы решили перейти к следующему этапу борьбы, который будет разнообразным и ненасильственным, пока в стране не восторжествует справедливость", - подчеркнул Мелия.

Саакашвили арестовали 1 октября в Грузии, куда он вернулся спустя 8 лет эмиграции. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.