Генсек НАТО призвал усилить военную помощь Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости усилить военную помощь Украине.

Страны-партнеры Североатлантического альянса должны изменить динамику поддержки Украине.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам перед началом заседания министров иностранных дел Североатлантического альянса.

По словам Генсека, в последние дни Кремль начал новые крупные атаки на гражданское население и инфраструктуру Украины, и Россия продолжает оказывать давление на линии фронта.

"Мы должны сделать все, чтобы поддержать Украину, у которой сейчас есть неотложные нужды. НАТО приветствует помощь стран-партнеров, но нам следует изменить динамику нашей поддержки", - заявил он.

При этом, по словам Генсека, помощь должна быть не на добровольной, а обязательной основе.

Он подчеркнул, что НАТО хочет играть большую роль в координации и планировании военной помощи Украине.

"Сегодня и завтра мы встретимся, чтобы отметить 75-ю годовщину НАТО и подготовиться к саммиту в Вашингтоне в июле. НАТО- самый мощный и успешный альянс в истории, за последние 75 лет альянс открыл двери для распространения демократии и процветания по всей Европе", - сказал Столтенберг.