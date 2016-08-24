Стамбул готовится к открытию третьего подвесного моста через Босфор

Стамбул. 24 августа. REPORT.AZ/ В Стамбуле идет подготовка к открытию третьего подвесного моста, соединяющего Европу и Азию.

Как сообщает турецкое бюро Report, открытие моста состоится 26 августа. Фундамент моста заложен в мае 2013 года.

Мост назван в честь девятого османского султана Селима I Грозного (Явуза). Мост шириной 59 м и длиной 1408 м станет самым широким и длинным подвесным мостом с железнодорожными путями в мире. На мосту проложена автомагистраль из 8 полос (по 4 полосы в каждую сторону) и две железнодорожные линии. Стоимость проезда для легковых автомобилей – 3 доллара, грузовых машин – 15 долларов.

Концепцию моста разработали известные французские архитекторы.

В церемонии открытия примут участие президент Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Бинали Йылдырым, министры и другие официальные лица.

Эксперты полагают, что открытие моста поможет уменьшить пробки на дорогах Стамбула.