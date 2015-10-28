Стала известна ежедневная сумма расходов России на операции в Сирии

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Министерство обороны России ежедневно тратит 2,5 млн. долларов на воздушные операции в Сирии.

Как сообщает Report, агентство РБК провело расследование в связи с этим и получило следующие цифры.

Согласно расследованию, операции пока проводятся за счет оборонного бюджета 2015 года. Однако, если операции затянутся, не исключается, что понадобятся дополнительные средства.

В ходе расследования выяснилось, что крылатые ракеты, переброшенные с Каспия на территорию Сирии, обошлись российскому бюджету в 20-60 млн. долларов.

Согласно информации, в 2011 году США в 25-дневной операции в Ливии потратили в целом 1,1 млрд. долларов, по 6,29 млн. долларов в день. В том году военный бюджет США составлял 711 млрд. долларов. В 2011 году Великобритания за 25 дней потратила 490,43 млн. долларов (2,79 млн. долларов ежедневно), а Франция - 386,99 млн. долларов (2,21 млн. долларов ежедневно).

Отметим, что военный бюджет России для 2015 года составляет примерно 52 млрд. долларов.