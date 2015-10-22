​Стал известен маршрут прибытия Башара Асада в Москву

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Глава сирийского режима Башар Асад прибыл в Россию, минуя территорию Турции.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

По информации, Б.Асад прибыл в Москву на принадлежащем России самолете. Самолет летел по маршруту Сирия - Ирак, оттуда в Иран, затем через Каспийское море в Грузию, откуда прибыл в Москву.

В информации говорится, что полет Б.Асада зафиксировал Flightradar24.

Отметим, что Башар Асад впервые с начала конфликта в стране в 2011 году выехал за пределы страны.