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    ​Стал известен маршрут прибытия Башара Асада в Москву

    Его полет зафиксировал Flightradar24

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Глава сирийского режима Башар Асад прибыл в Россию, минуя территорию Турции.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    По информации, Б.Асад прибыл в Москву на принадлежащем России самолете. Самолет летел по маршруту Сирия - Ирак, оттуда в Иран, затем через Каспийское море в Грузию, откуда прибыл в Москву.

    В информации говорится, что полет Б.Асада зафиксировал Flightradar24.

    Отметим, что Башар Асад впервые с начала конфликта в стране в 2011 году выехал за пределы страны. 

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