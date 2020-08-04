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Stadler возобновил переговоры с правительством Грузии о строительстве завода

Stadler возобновил переговоры с правительством Грузии о строительстве завода В Грузии возобновились переговоры о строительстве вагоностроительного и ремонтного завода швейцарской компании Stadler.
В регионе
4 августа 2020 г. 15:15
Stadler возобновил переговоры с правительством Грузии о строительстве завода

В Грузии возобновились переговоры о строительстве вагоностроительного и ремонтного завода швейцарской компании Stadler.

Как сообщает грузинское бюро Report, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава встретилась с президентом компании Петером Шпулер.

Министр отметила, что Грузия закупила вагоны Stadler, и компания приняла участие в ряде тендеров в стране: “Сейчас можно начать обсуждение вопроса расширения сотрудничества и создания производства в Грузии”.

Н.Турнава отметила, что компания дала согласие на начало подготовительных работ по строительству завода: “Мы надеемся, что при нашей поддержке завод Stadler в Грузии будет наконец построен“.

Отметим, что компания Stadler выразила заинтересованность в инвестировании в Грузию в 2017 году. В связи с этим между компанией и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии был подписан меморандум. В то время рассматривались три возможных территории вблизи Тбилиси для строительства завода.

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Версия на азербайджанском языке “Stadler” zavod inşası ilə bağlı Gürcüstan hökuməti ilə danışıqları bərpa edib

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