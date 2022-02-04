США ввели визовые санкции против госчиновников Беларуси

США вводят визовые ограничения в отношении "многочисленных" представителей белорусских властей, которые, по мнению Вашингтона, причастны к "преследованию диссидентов за рубежом".
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Госдепартамент вводит визовые рестрикции в отношении граждан Беларуси в рамках "запрета Хашукджи" – инструмента противодействия транснациональным репрессиям, о котором администрация объявила в прошлом году", – говорится в распространенном от имени главы ведомства заявлении.
Блинкен добавил, что санкции распространят на некоторых граждан Беларуси за "их участие в серьезной экстерриториальной деятельности против диссидентов".