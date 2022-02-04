О нас
Report Georgia
Аудио новости

США ввели визовые санкции против госчиновников Беларуси

США ввели визовые санкции против госчиновников Беларуси США вводят визовые ограничения в отношении "многочисленных" представителей белорусских властей, которые, по мнению Вашингтона, причастны к "преследованию диссидентов за рубежом".
В регионе
4 февраля 2022 г. 10:21
США ввели визовые санкции против госчиновников Беларуси

США вводят визовые ограничения в отношении "многочисленных" представителей белорусских властей, которые, по мнению Вашингтона, причастны к "преследованию диссидентов за рубежом".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Госдепартамент вводит визовые рестрикции в отношении граждан Беларуси в рамках "запрета Хашукджи" – инструмента противодействия транснациональным репрессиям, о котором администрация объявила в прошлом году", – говорится в распространенном от имени главы ведомства заявлении.

Блинкен добавил, что санкции распространят на некоторых граждан Беларуси за "их участие в серьезной экстерриториальной деятельности против диссидентов".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке US imposes sanctions on Belarusian officials
Версия на азербайджанском языке ABŞ Belarusun dövlət məmurlarına qarşı sanksiya tətbiq edib

Другие новости из категории

Президент Туркменистана прибыл с визитом в Китай
Президент Туркменистана прибыл с визитом в Китай
4 февраля 2022 г. 11:19
В Армении за сутки COVID-19 заразились 4 192 человека
В Армении за сутки COVID-19 заразились 4 192 человека
4 февраля 2022 г. 11:12
В Грузии за сутки коронавирусом заразились более 22 тыс. человек
В Грузии за сутки коронавирусом заразились более 22 тыс. человек
4 февраля 2022 г. 10:54
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 174 человека
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 174 человека
4 февраля 2022 г. 10:45
Президент России прибыл в Пекин с однодневным визитом
Президент России прибыл в Пекин с однодневным визитом
4 февраля 2022 г. 10:37
Глава ЕК не исключила санкций против ближайшего окружения президента России
Глава ЕК не исключила санкций против ближайшего окружения президента России
4 февраля 2022 г. 10:26
В Турции за сутки от коронавируса умерли 233 человека
В Турции за сутки от коронавируса умерли 233 человека
4 февраля 2022 г. 09:23
В Турции автобус со школьниками попал в ДТП, есть раненые
В Турции автобус со школьниками попал в ДТП, есть раненые
4 февраля 2022 г. 06:42
Турецкая армия за 2 дня нейтрализовала 43 террориста на севере Сирии
Турецкая армия за 2 дня нейтрализовала 43 террориста на севере Сирии
4 февраля 2022 г. 03:08
Замглавы МИД Турции отправится с визитом в Москву
Замглавы МИД Турции отправится с визитом в Москву
4 февраля 2022 г. 00:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi