​США согласовали с Турцией детали совместной воздушной операции против ИГИЛ

Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ В ближайшее время Анкара присоединится к кампании по нанесению ударов с воздуха по позициям боевиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Вашингтон и Анкара согласовали необходимые технические детали участия Турции в операции против террористической группировки “Исламское государство Ирака и Леванта” (ИГИЛ), и Турция в ближайшее время присоединится к кампании по нанесению ударов с воздуха по позициям боевиков.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.

“США и Турция завершили согласование технических деталей для полного включения Турции в операции коалиции”, – сказал Кук.

По его словам, это позволит турецким ВВС выполнять задачи вместе с самолетами других стран коалиции. Анкара примет участие в нанесении ударов “как только это будет возможно”.