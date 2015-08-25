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    ​США согласовали с Турцией детали совместной воздушной операции против ИГИЛ

    Анкара примет участие в нанесении ударов “как только это будет возможно”

    Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ В ближайшее время Анкара присоединится к кампании по нанесению ударов с воздуха по позициям боевиков.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Вашингтон и Анкара согласовали необходимые технические детали участия Турции в операции против террористической группировки “Исламское государство Ирака и Леванта” (ИГИЛ), и Турция в ближайшее время присоединится к кампании по нанесению ударов с воздуха по позициям боевиков.

    Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.

    “США и Турция завершили согласование технических деталей для полного включения Турции в операции коалиции”, – сказал Кук.

    По его словам, это позволит турецким ВВС выполнять задачи вместе с самолетами других стран коалиции. Анкара примет участие в нанесении ударов “как только это будет возможно”.

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