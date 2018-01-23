США прекратят свою поддержку, если YPG будет двигаться в направлении Африна

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты Америки прекратят поддерживать YPG, если их подразделения будут двигаться в направлении Африна.

Как передает Report со ссылкой на турецкую газету Hürriyet, об этом заявил представитель Пентагона Адриан Ранкин-Галлоуэй.



«Мы оказываем поддержку, в частности обучаем, предоставляем советников, только тех, кто борется с ИГ. Мы не отдаем приказов. Это-не наше дело…Допустим, что какой-либо отряд YPG на севере Сирии, заявит о прекращении борьбы с ИГ и начнет поддерживать отряды курдов в Африне, тогда нашему сотрудничеству придет конец. Они останутся одни»,- заявил Рэнкин-Галлоуэй.