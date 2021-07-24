США передали Грузии 500 тысяч доз вакцины Pfizer

Вакцина компании Pfizer в количестве 500 тыс доз, переданная в дар правительством США, поступила в Грузию.

Вакцина компании Pfizer в количестве 500 тыс доз, переданная в дар правительством США, поступила в Грузию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщили в Минздраве республики.

"Я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить правительство Америки за ту помощь, которую оно оказало Грузии во время пандемии и сейчас, предоставив вакцину Pfizer. Я также хочу отметить, что, помимо этого, мы купили 1 млн доз вакцины Pfizer непосредственно у поставщика и поставка уже началась. Таким образом, я еще раз хочу обратиться с просьбой к населению подключиться к этой кампании (вакцинации)", - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который вместе с послом США в Тбилиси Келли Дегнан и главой Минздрава республики Екатериной Тикарадзе встретил самолет, доставивший вакцину.