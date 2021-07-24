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США передали Грузии 500 тысяч доз вакцины Pfizer

США передали Грузии 500 тысяч доз вакцины Pfizer Вакцина компании Pfizer в количестве 500 тыс доз, переданная в дар правительством США, поступила в Грузию.
В регионе
24 июля 2021 г. 02:38
США передали Грузии 500 тысяч доз вакцины Pfizer

Вакцина компании Pfizer в количестве 500 тыс доз, переданная в дар правительством США, поступила в Грузию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщили в Минздраве республики.

"Я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить правительство Америки за ту помощь, которую оно оказало Грузии во время пандемии и сейчас, предоставив вакцину Pfizer. Я также хочу отметить, что, помимо этого, мы купили 1 млн доз вакцины Pfizer непосредственно у поставщика и поставка уже началась. Таким образом, я еще раз хочу обратиться с просьбой к населению подключиться к этой кампании (вакцинации)", - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который вместе с послом США в Тбилиси Келли Дегнан и главой Минздрава республики Екатериной Тикарадзе встретил самолет, доставивший вакцину.

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