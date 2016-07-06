США и Грузия подписали меморандум об углублении партнерства в сфере безопасности

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подписали в Тбилиси меморандум об углублении партнерства в сфере обороноспособности и безопасности, cообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

"Сегодняшний визит принес конкретные результаты в двусторонних отношениях. В частности, мы подписали важный документ – это меморандум между Грузией и США об углублении партнерства в обороноспособности и безопасности", — заявил премьер Грузии.



