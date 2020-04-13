Наверх

США эвакуируют своих граждан из Армении

США эвакуируют своих граждан из Армении

Для эвакуации граждан США из Армении 17 апреля будет осуществлен единственный чартерный рейс, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

По данным пресс-службы посольства США в Армении, рейс по маршруту Ереван-Доха (Катар) вылетит из ереванского аэропорта «Звартноц» 17 апреля в 15:00 и приземлится в Дохе в 22:50 по местному времени.

Вопросы по остальным перелетам пассажиры должны решить сами, отмечается в сообщении посольства.

Напомним, что сегодня правительство Армении приняло решение о продлении на месяц режима ЧП - до 14 мая.

По данным на 13 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении составило 1 039, скончались 14 человек.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!