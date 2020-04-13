США эвакуируют своих граждан из Армении

Для эвакуации граждан США из Армении 17 апреля будет осуществлен единственный чартерный рейс, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

По данным пресс-службы посольства США в Армении, рейс по маршруту Ереван-Доха (Катар) вылетит из ереванского аэропорта «Звартноц» 17 апреля в 15:00 и приземлится в Дохе в 22:50 по местному времени.

Вопросы по остальным перелетам пассажиры должны решить сами, отмечается в сообщении посольства.

Напомним, что сегодня правительство Армении приняло решение о продлении на месяц режима ЧП - до 14 мая.

По данным на 13 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении составило 1 039, скончались 14 человек.