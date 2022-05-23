США должны убедить Анкару открыть НАТО доступ в Черное море

Власти США в рамках обсуждения с Турцией вопроса вступления в НАТО Финляндии и Швеции должны убедить Анкару разрешить кораблям НАТО доступ в Черное море.

Власти США в рамках обсуждения с Турцией вопроса вступления в НАТО Финляндии и Швеции должны убедить Анкару разрешить кораблям НАТО доступ в Черное море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение бывший помощник министра обороны США (в администрациях Рональда Рейгана и Джорджа Буша - старшего), основатель и президент Йорктаунского института Сет Кропси выразил в статье, опубликованной в воскресенье газетой "The Hill".

Как полагает Кропси, присоединение Швеции и Финляндии к НАТО "стало бы стратегической выгодой для Североатлантического альянса и для США", а позиция Анкары, которая выступила против вступления Стокгольма и Хельсинки в альянс, представляет собой "дипломатический сигнал" для вашингтонской администрации. "Эрдоган надеется извлечь все возможные выгоды от стратегического поворота назад к США и НАТО, сохранив при этом полную свободу действий в Сирии и Ливии. США должны ответить своей собственной разносторонней дипломатией", - считает Кропси.

"Президент Байден должен действовать быстро, принять во внимание мотивы Эрдогана и должным образом обхаживать Турцию для укрепления позиций НАТО в долгосрочной перспективе. Его ответ должен включать побуждающие факторы и уступки", - говорится в статье.

В качестве "побеждающего фактора" США, как полагает Кропси, должны "выступить за смягчение или отмену", санкций, введенных в отношении Турции за закупку ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, возвращение Анкары в американскую программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 и одобрение поставки Турции истребителей F-16. "Но США должны не просто подкупить Турцию. Взамен они должны получить согласие Турции на присутствие ВМС НАТО в Черном море. Со стороны Турции это было бы эскалационным решением, которое способно подорвать ее дипломатическую роль между Украиной и РФ, но НАТО получила бы огромную стратегическую выгоду", - поясняет Кропси.

Как он утверждает, в случае продолжения конфликта в Украине Россия "может экономически давить на Украину, препятствуя морскому экспорту" из нее. "Очевидным политическим ответом НАТО, как отметил ранее (бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке) Джеймс Ставридис... является система "сопровождения" (судов), подобная операции Earnest Will (операция по конвоированию кувейтских танкеров, которую ВМС США проводили в Персидском заливе во время ирано-ираской войны – ред.)... Однако одобрение Турции критически важно для этой миссии", - пишет Кропси.