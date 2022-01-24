О нас
Report Georgia
Аудио новости

Спикер парламента: Саркисян может отозвать заявление об отставке

Спикер парламента: Саркисян может отозвать заявление об отставке Президент Армении еще может отозвать заявление об отставке.
В регионе
24 января 2022 г. 10:45
Спикер парламента: Саркисян может отозвать заявление об отставке

Президент Армении еще может отозвать заявление об отставке.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил в понедельник на заседании Национального Собрания.

Вечером 23 января президент Армении Армен Саркисян заявил об отставке. Он объяснил свое решение тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику Армении. Президент подчеркнул, что всегда выступал за конституционные реформы и, по сути, правительство уже создало комиссию по конституционным реформам, запустив процесс преобразований.

Напоминая положение Конституции Армении, Симонян отметил, что если президент заберет заявление об отставке в течение недели, то председатель Национального Собрания выступит с соответствующим заявлением. В противном случае его отставка будет считаться принятой и вступившей в силу.

Напомним, Саркисян был избран парламентом в апреле 2018 года, незадолго до "бархатной революции". Он стал первым президентом, избранным по новому порядку (Национальным Собранием, а не путем всенародного голосования).

На фоне информации об отставке президента Армении в сети стали появляться имена возможных кандидатов. Среди них, в частности, фигурируют глава МИД Арарат Мирзоян и спикер парламента Ален Симонян.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Parliament speaker: Sarkissian can still withdraw his resignation

Другие новости из категории

В Армении число заразившихся COVID-19 превысило 352 тыс. человек
В Армении число заразившихся COVID-19 превысило 352 тыс. человек
24 января 2022 г. 11:44
Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 27 мая в Бишкеке
Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 27 мая в Бишкеке
24 января 2022 г. 11:33
В Казахстане создается командование Сил спецопераций ВС
В Казахстане создается командование Сил спецопераций ВС
24 января 2022 г. 11:23
В Украине за сутки COVID-19 заразились около 13 тыс. человек
В Украине за сутки COVID-19 заразились около 13 тыс. человек
24 января 2022 г. 11:17
В Грузии за сутки коронавирусом заразились около 8 тыс. человек
В Грузии за сутки коронавирусом заразились около 8 тыс. человек
24 января 2022 г. 11:05
Российский эксперт о предложении Эрдогана стать посредником между Москвой и Киевом
Российский эксперт о предложении Эрдогана стать посредником между Москвой и Киевом
24 января 2022 г. 11:04
Кандидатом в президенты Армении может стать лидер партии Светлая Армения
Кандидатом в президенты Армении может стать лидер партии "Светлая Армения"
24 января 2022 г. 10:56
Президент Кыргызстана перешел на удаленку в преддверии визита в Китай
Президент Кыргызстана перешел на удаленку в преддверии визита в Китай
24 января 2022 г. 09:48
В Турции за сутки коронавирусом заразились свыше 65 тыс. человек
В Турции за сутки коронавирусом заразились свыше 65 тыс. человек
24 января 2022 г. 09:26
Армянская оппозиция заявила, что Саркисян находится за границей
Армянская оппозиция заявила, что Саркисян находится за границей
24 января 2022 г. 05:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi