Спикер парламента: Саркисян может отозвать заявление об отставке

Президент Армении еще может отозвать заявление об отставке.

Президент Армении еще может отозвать заявление об отставке.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом спикер парламента Армении Ален Симонян заявил в понедельник на заседании Национального Собрания.

Вечером 23 января президент Армении Армен Саркисян заявил об отставке. Он объяснил свое решение тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику Армении. Президент подчеркнул, что всегда выступал за конституционные реформы и, по сути, правительство уже создало комиссию по конституционным реформам, запустив процесс преобразований.

Напоминая положение Конституции Армении, Симонян отметил, что если президент заберет заявление об отставке в течение недели, то председатель Национального Собрания выступит с соответствующим заявлением. В противном случае его отставка будет считаться принятой и вступившей в силу.

Напомним, Саркисян был избран парламентом в апреле 2018 года, незадолго до "бархатной революции". Он стал первым президентом, избранным по новому порядку (Национальным Собранием, а не путем всенародного голосования).

На фоне информации об отставке президента Армении в сети стали появляться имена возможных кандидатов. Среди них, в частности, фигурируют глава МИД Арарат Мирзоян и спикер парламента Ален Симонян.