​Спикер парламента Молдовы заявил, что готов уйти в отставку

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Если моя отставка - это своего рода барьер для развития страны, то я готов уйти как можно быстрее".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил спикер парламента Молдовы Андриан Канду.

"Результат доверия населения к партии социалистов отражен по итогам местных выборов, прошедших этим летом. Поэтому господину Додону лучше вынести политические уроки", - сказал Канду на брифинге в Кишиневе.

Спикер раскритиковал действие оппозиции, отметив, что досрочные выборы не всегда решают политический кризис.

В Молдавии четвертую неделю проходят акции протеста представителей гражданского общества и левоцентристской оппозиции. Масштабная манифестация прошла в воскресенье. В акции протеста, по оценке организаторов, приняли участие от 30 тысяч до 50 тысяч человек. По окончании митинга манифестанты выдвинули требования по отставке руководства страны, включая спикера парламента.