Спецслужбы Турции задержали главу "службы безопасности" ИГИЛ в Сирии

Спецслужбы Турции задержали одного из главарей террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Операция проведена в провинции Газиантеп на юго-востоке страны.

Спецслужбы Турции задержали одного из главарей террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Операция проведена в провинции Газиантеп на юго-востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным агентства, задержанный возглавлял "службу безопасности" ИГИЛ в городе Ракка на севере Сирии, также он именовал себя "губернатором Ниневии" (район на севере Ирака). Национальная принадлежность задержанного не сообщается.

По решению суда он заключен под стражу. Проводятся следственные действия, отмечает агентство.