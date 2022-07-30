Спецслужбы Турции нейтрализовали в Сирии особо опасного террориста РКК

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) нейтрализовала в Сирии особо опасного террориста РКК Нусрета Тебиша, участвовавшего в теракте 2008 года в стамбульском районе Гюнгёрен.

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) нейтрализовала в Сирии особо опасного террориста РКК Нусрета Тебиша, участвовавшего в теракте 2008 года в стамбульском районе Гюнгёрен.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили источники в структурах безопасности в Анкаре.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя "Сирийскими демократическими силами". В Иране PKK действует как "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK).