Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Спецслужбы Ирана предотвратили теракт в Тегеране. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани.

По его словам, в последние несколько дней были произведены аресты подозреваемых в планировании взрывов в иранской столице. Осуществить свои замыслы они собирались в священный для мусульман месяц Рамазан.

Реализация подобных планов где бы то ни было в Иране будет неминуемо пресечена "благодаря бдительности населения и компетентности соответствующих служб", заявил Шамхани, слова которого приводит иранский англоязычный телеканал Press TV.