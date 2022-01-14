Переговоры спецпредставителей МИД Турции и Армении длились 1,5 часа

Завершилась первая встреча специальных посланников Турции и Армении по нормализации отношений Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна, состоявшаяся в Москве.

Первая встреча эмиссаров Анкары и Еревана по нормализации отношений прошла в позитивной и конструктивной атмосфере.

Как передает Report, об этом заявил МИД Турции.

"Анкара и Ереван на переговорах в Москве договорились продолжить контакты по полной нормализации отношений без предварительных условий контакты", - сказано в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, МИД Армении заявил, что первая встреча спецпредставителей по нормализации отношений прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. Здесь заявили, что спецпредставители Армении и Турции обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации отношений.

15.52

Завершилась первая встреча специальных посланников Турции и Армении по нормализации отношений Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна, состоявшаяся в Москве.

Как передает Report со ссылкой на NTV, переговоры продолжались 1,5 часа.

12.13

Делегации Армении и Турции прибыли в дом приемов МИД РФ в Москве, где состоится первая встреча спецпредставителей двух стран по нормализации двусторонних отношений.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Армению представляет зампредседателя армянского парламента Рубен Рубинян, а Турцию - бывший посол в США Сердар Кылыч.

В декабре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей, также будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном. Министр отмечал, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на рейсы Стамбул - Ереван - Стамбул. А министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявлял, что турецкая авиакомпания Pegasus начнет в ближайшие дни выполнять рейсы между Стамбулом и Ереваном.