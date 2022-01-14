О нас
Report Georgia
Аудио новости

Переговоры спецпредставителей МИД Турции и Армении длились 1,5 часа

Переговоры спецпредставителей МИД Турции и Армении длились 1,5 часа Завершилась первая встреча специальных посланников Турции и Армении по нормализации отношений Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна, состоявшаяся в Москве.
В регионе
14 января 2022 г. 16:25
Переговоры спецпредставителей МИД Турции и Армении длились 1,5 часа

Первая встреча эмиссаров Анкары и Еревана по нормализации отношений прошла в позитивной и конструктивной атмосфере.

Как передает Report, об этом заявил МИД Турции.

"Анкара и Ереван на переговорах в Москве договорились продолжить контакты по полной нормализации отношений без предварительных условий контакты", - сказано в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, МИД Армении заявил, что первая встреча спецпредставителей по нормализации отношений прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. Здесь заявили, что спецпредставители Армении и Турции обменялись предварительными мнениями относительно процесса нормализации отношений.

15.52

Завершилась первая встреча специальных посланников Турции и Армении по нормализации отношений Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна, состоявшаяся в Москве.

Как передает Report со ссылкой на NTV, переговоры продолжались 1,5 часа.

12.13

Делегации Армении и Турции прибыли в дом приемов МИД РФ в Москве, где состоится первая встреча спецпредставителей двух стран по нормализации двусторонних отношений.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Армению представляет зампредседателя армянского парламента Рубен Рубинян, а Турцию - бывший посол в США Сердар Кылыч.

В декабре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей, также будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном. Министр отмечал, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на рейсы Стамбул - Ереван - Стамбул. А министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявлял, что турецкая авиакомпания Pegasus начнет в ближайшие дни выполнять рейсы между Стамбулом и Ереваном.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Meeting of special envoys of Turkey, Armenia ends
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Ermənistanın xüsusi nümayəndələri Moskvadadır

Самое читаемое

В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
8 января 2022 г. 12:47
МВД предупредило водителей
МВД предупредило водителей
8 января 2022 г. 16:49
В Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
ВидеоВ Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
9 января 2022 г. 01:51
Фуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
ВидеоФуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
8 января 2022 г. 22:48
Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах
Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах
11 января 2022 г. 06:13
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
13 января 2022 г. 16:04
В Египте произошло ДТП, есть погибшие
В Египте произошло ДТП, есть погибшие
8 января 2022 г. 12:43
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
8 января 2022 г. 15:37
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
11 января 2022 г. 08:07
Азербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
ФотоАзербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
9 января 2022 г. 10:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi