Спецпредставитель США по Сирии совершит визиты в Турцию и Иорданию

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри совершит визиты в Турцию и Иорданию.

Как передает Report, об этом информирует пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

«Спецпредставитель госсекретаря по Сирии Джеймс Джеффри посетит Турцию и Иорданию в период с 4 по 14 декабря», — указано в сообщении.

Отмечается, что в обеих странах Джеффри встретится с высокопоставленными должностными лицами и обсудит урегулирование ситуации в САР.

Ранее стало известно, что армия Сирии уничтожила более 270 боевиков ИГИЛ в провинции Эс-Сувейда.