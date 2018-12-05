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    Спецпредставитель США по Сирии совершит визиты в Турцию и Иорданию

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри совершит визиты в Турцию и Иорданию. 

    Как передает Report, об этом информирует пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

    «Спецпредставитель госсекретаря по Сирии Джеймс Джеффри посетит Турцию и Иорданию в период с 4 по 14 декабря», — указано в сообщении.

    Отмечается, что в обеих странах Джеффри встретится с высокопоставленными должностными лицами и обсудит урегулирование ситуации в САР.

    Ранее стало известно, что армия Сирии уничтожила более 270 боевиков ИГИЛ в провинции Эс-Сувейда.

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