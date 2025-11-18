Магдалена Гроно обсудила с вице-премьером Армении ситуацию на Южном Кавказе

Спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Магдалена Гроно на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в Ереване ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, стороны обсудили региональные события и тему разблокировки коммуникаций в регионе Южного Кавказа, а также подчеркнули важность продолжения процесса демаркации границы.