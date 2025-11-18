Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Магдалена Гроно обсудила с вице-премьером Армении ситуацию на Южном Кавказе

    В регионе
    • 18 ноября, 2025
    • 14:30
    Магдалена Гроно обсудила с вице-премьером Армении ситуацию на Южном Кавказе

    Спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Магдалена Гроно на встрече с вице-премьером Армении Мгером Григоряном в Ереване ситуацию в регионе Южного Кавказа.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Согласно информации, стороны обсудили региональные события и тему разблокировки коммуникаций в регионе Южного Кавказа, а также подчеркнули важность продолжения процесса демаркации границы.

