Спасатели вернули родителям более 100 детей на пляжах Грузии

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Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Спасатели в Грузии за месяц вернули родителям 109 детей, потерявшихся на местных пляжах.
Как передает Report, об этом сoобщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МВД страны.
Уточняется, что речь идет о периоде с 1 по 31 июля.
В ведомстве добавили, что среди детей были как грузинские граждане, так и иностранные туристы.
Так, в Кобулети спасатели обнаружили четырехлетнего ребенка в 3 км от места, где его потеряли родители. Спасатели успели вытащить ребенка из воды, когда тот уже вошел в море.
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